नेहा कक्कड़ के फॉलोवर्स की संख्या हुई 7 करोड़, सिंगर ने अपनी भारी-भरकम फौज को कहा- 'दिल से शुक्रिया'

नेहा कक्कड़ (Neha Kakkar) की खुशी का ठिकाना नहीं है. हो भी क्यों ना, 1-2 नहीं, बल्कि 7 करोड़ लोग उन्हें सोशल मीडिया पर फॉलो कर रहे हैं. अपने प्रशंसकों की इस भारी-भरकम संख्या को सिंगर ने आर्मी का नाम दे दिया है. नेहा के इंस्टाग्राम पर 69 प्लस मिलियन फॉलोवर (Neha Kakkar has 69 plus million followers in instagram) हो गए हैं, जो 70 मिलियन के आकंड़े को जल्द छूने वाला है. इस सख्या को पाने की ख्वाहिश हर एक्टर-सिंगर करता है. अपनी खुशी का इजहार नेहा ने इंस्टाग्राम पर अपनी और हस्बैंड रोहनप्रीत सिंह की एक तस्वीर के साथ की है.

नेहा कक्कड़ सिर्फ अच्छी सिंगर ही नहीं, बल्कि एक अच्छी इंसान भी हैं. नेहा ने काफी संघर्ष के बाद सफलता की कहानी लिखी है. सोशल मीडिया पर नेहा काफी एक्टिव रहती हैं. अपने वीडियो और तस्वीरों से फैंस को अपडेट करती रहती हैं. फैंस के साथ इंटरैक्शन का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती हैं. इसी कड़ी में जब उनके फॉलोवर्स की संख्या में तगड़ा इजाफा हुआ तो अपने फैंस और ऊपरवाले का शुक्रिया अदा किया.

(फोटो साभार:nehakakkar/Instagram)

शिल्पा शेट्टी ने भी दी बधाईनेहा कक्कड़ ने अपनी इस उपलब्धि पर खुशी का इजहार किया तो फैंस ने बधाईयों की बौछार कर दी. इंडस्ट्री के फ्रेंड्स और सेलेब्स के साथ-साथ हस्बैंड रोहनप्रीत और भाई टोनी कक्कड़ ने भी जोरदार बधाई दी. बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने हार्ट की इमोजी शेयर कर लिखा ‘बधाई नेहा कक्कड़’ तो भाई टोनी ने लिखा ‘सच में ईश्वर की मोस्ट फेवरेट चाइल्ड’. नेहा के हस्बैंड रोहनप्रीत ने प्यार जताते हुए लिखा ‘लव यू मोस्ट’.

सोशल मीडिया स्टार हैं नेहा कक्कड़नेहा कक्कड़ ने 2 दिन पहले ही अपनी खूबसूरत तस्वीरों के साथ फनी कैप्शन लिख कर फैंस का दिल जीत लिया था. नेहा ने लिखा था ‘उफ्फ कहां लेके जाऊं ये ब्यूटी’.