राखी सावंत को फिर हो गया प्यार! रोमांटिक वीडियो देख लोग बोले- रितेश के बाद अब ये कौन है?

राखी सावंत (Rakhi Sawant) सोशल मीडिया (Social Media) पर काफी एक्टिव रहती हैं. अपने अंदाज से लोगों के दिलों पर छा जाने वालीं राखी को इसलिए लोग ‘एंटरटेनमेंट क्वीन’ कहते हैं. राखी अपनी शादी को लेकर काफी चर्चाओं में रहीं. बिग बॉस 15 (Bigg Boss 15) में दो साल बाद उन्होंने अपने पति रितेश (Ritesh) के मुंह दिखाई की. रितेश शो का हिस्सा रहे. दोनों के बीच लेकिन लोगों को वो प्यार देखने को नहीं मिला, जैसा एक पति-पत्नी के बीच होता है. हालांकि शो के खत्म होने से पहले रितेश की पहली पत्नी सामने आ गई और फिर राखी ने रितेश के साथ अपने रिश्ते को खत्म करने का ऐलान कर दिया. लेकिन अब लगता है कि राखी को नया प्यार (After Ritesh Rakhi Sawant is again in love) मिल गया है.

राखी सावंत (Rakhi Sawant) को क्या नया प्यार मिल गया है? सवाल इसलिए क्योंकि रितेश से अलग होने के बाद राखी किसी और के साथ रोमांटिक होती दिखाई दे रही हैं. राखी ने हाल ही में एक शख्स के साथ एक खास वीडियो शेयर किया है, जिसके बाद लोग सोशल मीडिया (Social Media) पर उनसे सवाल कर रहे हैं.

राखी ने शेयर किया खास दोस्त के साथ रोमांटिक वीडियोराखी ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उनके साथ उनका एक खास दोस्त दिख रहा है, जिसके साथ वह रोमांटिक होते दिखाई दे रही हूं. तस्वीरों के कोलाज से उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह कभी उन्हें हग करते हुए नजर आ रही हैं तो कभी वे उन्हें किस करती हुई दिखाई दे रही हैं.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

वायरल हो रहा है राखी का ये वीडियोराखी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसके बाद लोग कॉमेंट सेक्शन में उनसे उस शख्स के बारे में पूछ रहे हैं, जिसके साथ वह दिखाई दे रही हैं.

वीडियो देख लोग पूछ रहे हैं सवालराखी को चाहने वाले लोग लगातार उनके इस वीडियो पर कॉमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- ‘रितेश के बाद अब ये कौन है’? एक अन्य ने लिखा- ‘पहली बार कोई अच्छा लड़का मिला है आपको… प्लीज इसे जाने मत देना. पहले के जो भी बॉयफ्रेंड थे सब बेकार थे, ये क्यूट है.’ एक अन्य ने लिखा- ‘अब ये नया पटाया है?’ एक यूजर ने तो राखी को सलाह देते हुए लिखा- ‘संभल कर कदम रखना राखी दी, दुनिया में किसी पर भी जल्दी विश्वास नहीं करनी चाहिए, अगर आदिल सच्चा आदमी है तो भगवान करें कि आप खुश रहें.’ हालांकि राखी ने अब तक खुलासा नहीं किया है कि ये शख्स कौन है और इसके साथ उनका क्या रिश्ता है.