रणवीर सिंह ने न्यू लुक शेयर कर बताया फैशन में किसको करते हैं फॉलो, कहा-‘आज मूड है’

रणवीर सिंह (Ranveer Singh) ने अपने एक न्यू लुक में फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किया है और साथ ही फैंस के साथ ‘आस्क मी एनीथिंग’ (Ranveer Singh Ask me anything) सेशन किया. इस दौरान फैंस ने उनसे कई सवाल किए जिसके दिलचस्प जवाब एक्टर ने दिए. रणवीर सिंह ने इंस्टाग्राम पर बेहद कलरफुल शर्ट पहने हुए फोटो शेयर किया है. रणवीर ने चेक वाली बड़ी सी हैट और आंखों पर चश्मा लगाया हुआ है.