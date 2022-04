उर्फी जावेद ये अवतार नहीं देखा होगा आपने, शिकाकाई तेल लगाकर नो मेकअप में हुईं स्पॉट

उर्फी जावेद (Urfi Javed) बिग बॉस ओटीटी से आने के बाद इंटरनेट सेंसेशन बन चुकी हैं. अपनी अतरंगी अवतार से वह अक्सर सुर्खियों में रहती हैं. भले ही उर्फी को उनके कपड़ों के लिए ट्रोल हो जाता है, लेकिन वह ट्रोल्स पर ध्यान नहीं देतीं और वहीं करती हैं, जो उनका मन करता है. अक्सर एयरपोर्ट पर अपनी बोल्ड अदाओं से हलचल मचाने वाली उर्फी को बालों में तेल और बिना मेकअप के सिंपल कपड़ो (Urfi Javed in Simple ) में स्पॉट किया. उर्फी का ये लुक शायद उन्हें भी पसंद नहीं आ रहा है था. इसलिए हमेशा पैप्स से बात करने वाली उर्फी अपना मुंह छुपाती (Urfi Javed Hides Her Face at Airport) नजर आईं.

उर्फी जावेद (Urfi Javed) अपने लुक्स को लेकर चर्चाओं में रहती हैं. उर्फी को आपने अभी तक एक से बढ़कर एक ग्लैमरस लुक में देखा होगा, लेकिन शायद ही इससे पहले इस अवतार में आपने उन्हें देखा होगा. बालों में तेल और बिना मेकअप के एक्ट्रेस हाल ही में स्पॉट हुईं तो अपना मुंह छुपाने लगीं.

जैकेट से चेहरे को छुपाने की कोशिशहमेशा बेबाकी और एटीट्यूड के साथ पोज देने वाली उर्फी जावेद नो मेकअप लुक में पैपराजी से बचते हुए नजर आईं. कोरोना से बचने के लिए मास्क लगाई उर्फी ने कई बार अपने चेहरे को जैकेट से छुपाने की भी कोशिश की. पैपराजी उन्हें कह रहे हैं कि वह इस लुक में भी अच्छी लग रही हैं.

उर्फी का ये अवतार देख लोग हैरानहालांकि लोगों सोशल मीडिया पर लोग भी उर्फी का ये अंदाज देख दंग हैं. उर्फी को पहली बार लोगों ने इस अंदाज में देखा. इस वीडियो पर लोग कॉमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- ‘मैं क्या देख रही हूं? फुल ड्रेस? नहीं, ये कभी हो ही नहीं सकता है’. एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘अच्छी तो लगेगी, पहली बार जो ऐसे देखा है’.