'Hot Photoshoot' नहीं करवाने पर विद्या बालन ने किया मजेदार खुलासा, फैंस के सवाल पर दिया जवाब

विद्या बालन (Vidya Balan) ना सिर्फ शानदार एक्ट्रेस हैं बल्कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी कमाल का है. विद्या अकेली ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनका फोकस अपने वजन, लुक पर ना होकर अपनी एक्टिंग पर रहता है. मस्त मौला, इन बातों से बेपरवाह रहने वाली एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर ‘आस्क मी एनीथिंग’ (Ask Me Anything) सेशन किया. सोशल मीडिया यूजर्स ने इस दौरान एक्ट्रेस से ढेर सारे सवाल पूछे तो विद्या ने भी सबके जवाब दिए. इसी दौरान एक ने बोल्ड फोटोशूट को लेकर सवाल किया तो विद्या ने शानदार जवाब देकर लाजवाब कर दिया.

विद्या बालन से Ask Me Anything सेशन के दौरान उनके डायट, वेट, फेवरेट ड्रेस के बारे में सवाल किया. एक ने पूछा कि ‘आप इतनी खूबसूरत क्यों, इस पर मजेदार जवाब देते हुए कहा कि मेरे माता-पिता का शुक्रिया, उन्होंने वाकई बहुत मेहनत की है’. दूसरे ने पूछा कि ‘क्या इन दिनों वह डायटिंग पर हैं तो विद्या ने कहा कि मैं हेल्दी खाना खा रही हूं’. इसी बीच एक ने पूछ लिया कि ‘वह हॉट फोटोशूट क्यों नहीं करवाती हैं’, इस पर विद्या ने बिना किसी फिल्टर के मजेदार अंदाज में जवाब दिया.

विद्या बालन ने बोलती बंद की

विद्या बालन ने इस सवाल के जवाब में सोशल मीडिया यूजर्स से ही सवाल पूछते हुए कहा कि ‘गर्मी बहुत है और मैं लगातार शूटिंग कर रही हूं तो ये हॉट फोटोशूट ही हुआ ना’. एक ने एक्ट्रेस की उम्र पूछी तो कहा कि ‘गूगल क्यों नहीं कर लेते ?’. विद्या ने शवासन को अपना पसंदीदा योगासन बताया.

(फोटो साभार:balanvidya/Instagram)

ये भी पढ़िए-The Kashmir Files को लेकर बॉलीवुड पर भड़के मुकेश खन्ना, Promotion को लेकर कह गए बड़ी बात!

विद्या ने की आलिया भट्ट की तारीफ

आलिया भट्ट की फिल्म ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ में परफॉर्मेंस के बारे में पूछने पर एक्ट्रेस ने तारीफ करते हुए कहा कि ‘गंगूबाई के रूप में आलिया भट्ट शानदार हैं’. आखिर में विद्या ने कहा कि अब सो जाओ, आज के लिए बस इतना ही’. बता दें कि विद्या बालन की अपकमिंग फिल्म ‘जलसा’ 18 मार्च को रिलीज हो रही है. एकट्रेस इस फिल्म के प्रमोशन में जुटी हुई हैं. ये फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज की जाएगी.