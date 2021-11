वीर दास पर भारत के खिलाफ अपमानजनक बयान देने का मामला दर्ज, बवाल के बाद कॉमेडियन ने दी सफाई

अमेरिका के ‘जॉन एफ कैनेडी सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स’ (John F Kennedy Centre) में कॉमेडियन वीर दास (Vir Das) के दिए गए ‘दो इंडिया’ (Two Indias) पर मोनोलॉग ने तूफान खड़ा कर दिया हैं. वीर पर भारत के खिलाफ अपमानजनक बयान देने के आरोप में शिकायत दर्ज करवाई गई है. बॉम्बे हाईकोर्ट एडवोकेट आशुतोष दुबे ने मुंबई पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई है. आशुतोष बीजेपी महाराष्ट्र पालघर जिले के लीगल एडवाइजर हैं. हालांकि वीर ने अपने मोनोलॉग पर सफाई देते हुए कहा कि ‘I Come From Two Indias’ का मकसद कत्तई भारत का अपमान करना नहीं था.

स्टैंड अप कॉमेडियन वीर दास इस समय अमेरिका में हैं, इन्होंने वॉशिंगटन डीसी में जॉन एफ कैनेडी सेंटर में अपने परफॉर्मेंस का एक वीडियो यूट्यूब चैनल पर शेयर किया. वीर ने इस 6 मिनट के वीडियो में अमेरिकी जनता के सामने इंडिया के लोगों के कथित दोहरे चरित्र के बारे में जिक्र किया. उन्होंने अपने प्रोग्राम ‘दो इंडिया’ (Two Indias) में पॉल्यूशन, AQI, कोविड-19, गैंगरेप, पटाखे, किसान आंदोलन जैसे ज्वलंत मुद्दों का जिक्र किया. इसी दौरान कहा कि ‘मैं उस भारत से आता हूं जहां हम दिन में महिलाओं की पूजा करते हैं और रात में गैंगरेप करते हैं.’

वीर दास के इस मोनोलॉग का जमकर विरोध हो रहा है. मुंबई में एडवोकेट आशुतोष दुबे ने एफआईआर दर्ज करवा ट्विटर पर लिखा है ‘वीर दास ने अमेरिका में इंडिया की इमेज खराब की है. देश के हर कोने से वीर दास के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए’.

विवाद बढ़ता देख वीर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर कहा कि ‘मेरा इरादा देश का अपमान करने का नहीं था, बल्कि याद दिलाने का है कि अपने तमाम मुद्दों के बावजूद हमारा देश महान है. एक ही विषय पर दो अलग विचार रखने वाले लोगों के बारे में वीडियो में बात हो रही है और ये किसी तरह का सीक्रेट नहीं है,जिसे लोग जानते ना हो. भारत को लोग एक उम्मीद भरी नजर से देखते हैं, नफरत के साथ नहीं. लोग भारत के लिए तालियां बजाते हैं, इज्जत देते हैं और मुझे अपने देश पर गर्व है. मैं इस गर्व के साथ जीता हूं’.

हालांकि वीर दास के इस मोनोलॉग पर सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग राय है. कोई इसके सपोर्ट में बोल रहा है तो कोई इसे देश विरोधी कदम बता रहा है.