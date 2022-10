IND vs PAK: दिवाली पर पाकिस्तान को धूल चटाने वाले किंग विराट कोहली की बैटिंग के मुरीद हुए ये साउथ स्टार, जानिए

भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मुकाबले में टीम इंडिया की जीत ने इस साल की छोटी दिवाली सेलिब्रेशन का डबल धमाका दिया है. शुरुआत में भारयीय टीम के 4 विकेट गिरे थे तब लग रहा था इस बार जीत मुश्किल है. उस वक्त टीम के कैप्टन रोहित शर्मा के चेहरे पर टेंशन साफ झलक रही थी लेकिन बाद में विराट कोहली ने जिस जोश में बैटिंग की वो काबिल-ए- तारीफ है. उन्होंने बीते दिन के मैच में अंसभव को संभव हालत में बदला और एक बार फिर साबित किया कि वे एक तेज तर्रार बल्लेबाज हैं. इस मैच में भारत की जीत होते ही ट्विटर पर लाखों ट्वीट्स की झड़ी लग गई और साउथ स्टार ने भी कोहली की तारीफों में अपने प्रतिक्रिया दी.

साउथ स्टार ने कोहली के कमबैक को सराहा

छोटी दिवाली के दिन ऑस्ट्रेलिया की जमीं पर जैसे ही भारतीय टीम की जीत का डंका बजा तो चहुं ओर जश्न मनाया जाने लगा और पटाखे फोड़े गए. क्योंकि टीम इंडिया ने पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के हाथों मिली हार का बदला मेलबर्न में लिया था. इस बड़ी जीत के ते तुरंत बाद क्रिकेट प्रेमी और साउथ के स्टार वेंकट प्रभु (Venkat Prabhu On Kohli) ने अपने आधिकारिक ट्वीटर पर ट्वीट शेयर किया और कोहली को बधाई दी. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, ‘चैंपियन विराट कोहली! क्या मैच था…क्या कैमबैक है…एक असाधारण मैच !! हम #INDvsPAK के लिए और हम क्या मांग सकते हैं.

आर माधवन ने कोहली की तारीफ में किया ट्वीट

टी 20 मैच में कोहली ने भारत बनाम पाकिस्तान के मैच में 53 गेंदों में 82 रनों की शानदार खेली. उनकी तारीफ में ‘सालार’ में आने वाले मलयालम स्टार पृथ्वीराज ने भी ट्वीट किया और कोहली को बधाई देते हुए उन्हें किंग कहा. इसके अलावा आर माधवन ने मैच के बीच लिखा, ‘जाओ विराट कोहली और इसे अपना बनाओ’ और फिर जीत के बाद लिखा, ‘यह कैसे हुआ विराट कोहली you are the man bro.’

कोहली- पांड्या ने फैंस को दिया दिवाली गिफ्ट

गौरतलब है कि कोहली ने मुश्किल घड़ी में अपने करियर की सबसे बड़ी पारी खेली. वो भले ही शतक नहीं लगा पाए हों. लेकिन, यह उनकी यह पारी करियर के 71 शतकों पर भारी पड़ी. क्योंकि उनकी इस पारी से भारत ने पिछली बार की हार का बदला लिया. कोहली ने मैच में 53 गेंद में नाबाद 82 रन ठोके. इस यादगार जीत के बाद कोहली ने ट्वीट कर फैंस का सपोर्ट के लिए शुक्रिया अदा किया. भारत पाकिस्तान के मुकाबले में विराट के साथ हार्दिक ने भी 37 गेंद में 40 रन की अहम पारी खेली और फिर वे आखिरी ओवर में आउट हो गए. हालांकि, इसके बाद आर अश्विन और कोहली ने मिलकर भारत को शानदार जीत दिलवाई और देशभर के लोगों के दिवाली सेलिब्रेशन की रौनक बरकरार रखा.