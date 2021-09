हीरा कारोबारी नीरव मोदी कैसे बना भगोड़ा, वेब सीरीज में देखिए 14,000 करोड़ के घोटाले की कहानी

मुंबई. भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी (Nirav Modi) पर बेब सीरीज बनाई जा रही है. इसमें नीरव की सफलता हासिल करने से लेकर भगोड़ा घोषित होने तक की कहानी को दिखाया जाएगा. पंजाब नेशनल बैंक के साथ 14,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी (PNB Scam) करने के आरोपी नीरव मोदी पर पत्रकार पवन सी. लाल ने एक किताब लिखी है, जिसका टाइटल है ‘फ्लॉएड: द राइज एंड फॉल ऑफ इंडियाज डायमंड मोगुल नीरव मोदी’ (Flawed: The Rise and Fall of India’s Diamond Mogul Nirav Modi).

प्रोडक्शन बैनर अबुदंतिया एंटरटेनमेंट ने इस किताब पर वेब सीरीज बनाने के अधिकार हासिल कर लिए हैं. भगोड़ा घोषित होने से पहले नीरव मोदी देश के सबसे बड़े हीरा व्यापारियों में से एक थे. सीरीज के लिए स्क्रिप्ट लिखने का काम शुरू कर दिया गया है. खोजी पत्रकार, पवन सी. लाल ने इंटरव्यू और शोध के आधार पर यह किताब लिखी है. वे इस सीरीज की स्क्रिप्ट के सलाहकार लेखक के रूप में काम करेंगे.

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, लेखक पवन सी. लाल ने कहा, ‘मुझे बहुत रोमांच का अनुभव हो रहा है और इस बुक को स्क्रिप्ट के अनुकूल बनाने में सहयोगी की भूमिका निभाना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है’. इस बुक में नीरव के सफलता की सीढ़ियां चढ़ने के बारे में विस्तार में बताया गया है. साथ ही इसमें उसके बिजनेस के पतन और फिर 14,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने तक के मामले का वर्णन किया गया है. लेखक ने बुक में इतना बड़ा घोटाला करने वाले शख्स नीरव के व्यक्तित्व को उजागर किया है. लेखक पवन सी. लाल ने कहा कि, ‘एक किताब को फिल्म के रूप में प्रस्तुत करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन मुझे भरोसा है कि अबुदंतिया एंटरटेनमेंट इस प्रयास के साथ न्याय करेंगे.’