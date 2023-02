फोर मोर शॉट्स प्लीज! की 'सिद्धी पटेल' बनी मिसेज, मानवी गागरू ने गुपचुप रचाया ब्याह, लाल जोड़े में लगीं खूबसूरत

मुंबईः मनोरंजन जगत की एक और हसीना शादी के बंधन में बंध गई है. अब ‘फोर मोर शॉट्स प्लीज!’ (Four More Shots Please) की सिद्धी पटेल यानी मानवी गागरू ने अपनी शादी की खबर से फैंस को हैरान कर दिया है. मानवी गगरू (Maanvi Gagroo) ने कॉमेडियन कुमार वरुण (Kumar Varun) से शादी कर ली है और उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए सभी को इसकी जानकारी दी. मानवी ने किसी को कानों-कान अपनी शादी की खबर नहीं लगने दी. ऐसे में जैसे ही उन्होंने शादी की तस्वीरें शेयर कीं, फैंस में हलचल मच गई. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर अपनी शादी की खूबसूरत फोटोज शेयर कीं और बताया कि उन्होंने सिर्फ अपने परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में कुमार वरुण के साथ सात फेरे ले लिए हैं.

इंस्टाग्राम पर वेडिंग फोटोज शेयर करते हुए मानवी गागरू ने लिखा- ‘हमारे करीबी दोस्तों और परिवार की उपस्थिति में, आज, 23-02-2023 की इस पलिंड्रोम-ईश तारीख पर, हमने इसे हर तरह से आधिकारिक बना दिया है. आपने हमारी व्यक्तिगत यात्राओं में हमें प्यार और समर्थन दिया है, कृपया हमें एक साथ यात्रा में आशीर्वाद देना जारी रखें. हैप्पी 2023 #KGotVi.’ अभिनेत्री का यह पोस्ट अब तेजी से वायरल हो रहा है और हर तरफ से उन्हें बधाईयां मिल रही हैं.

मानवी गागरू ने इंस्टाग्राम पर वेडिंग फोटोज शेयर की हैं. (फोटो साभारः इंस्टाग्रामः @maanvigagroo)

फोर मोर शॉट्स प्लीज स्टार ने धूम-धड़ाके की जगह एक सिंपल डे इनडोर वेडिंग सेरेमनी चुनी. उन्होंने अपनी शादी के लिए एक खूबसूरत सुर्ख लाल साड़ी चुनी थी, जबकि कुमार वरुण ने एक सफेद शेरवानी पहनी थी. उन्होंने अपने लुक को पगड़ी के साथ पूरा किया और मानवी ने लाल साड़ी के साथ मैचिंग घू्ंघट ले रखा था. इसके साथ ही उन्होंने अपने लुक को सिंपल रखा था. ज्वेलरी की बात करें तो मानवी ने एक नेकलेस और बेंदी के साथ अपना लुक पूरा किया और बालों को खुला ही रखा था.

गौहर खान ने मानवी को बधाई देते हुए लिखा- ‘बहुत-बहुत बधाई. गॉड ब्लेस यू.’ जितेंद्र कुमार ने लिखा- ‘आप दोनों को बधाई हो.’ वहीं एक्ट्रेस की फोर मोर शॉट्स प्लीज को-स्टार बानी जे ने रेड हार्ट इमोजी के साथ एक्ट्रेस को बधाई दी और सयानी गुप्ता लिखती हैं- ‘वोहो… बेबी और बेबी का बेबी, मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूं.’ मौनी रॉय ने भी कपल को शादी की बधाई दी है. वर्क फ्रंट की बात करें तो मानवी को आखिरी बार अरुणाभ कुमार की पिचर्स सीजन 2 में नवीन कस्तौरिया और अभय महाजन के साथ देखा गया था.