Four More Shots Please: अमेजन प्राइम वीडियो के धमाकेदार शो का सीजन 3 तैयार! जानिए कब होगा प्रीमियर

Four More Shots Please 3: अमेजन प्राइम वीडियो का शो ‘फोर मोर शॉट्स प्लीज’ (Four More Shots Please) के दोनों सीजन खूब चर्चा में रहे और देखे गए. इसके अगले सीजन का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. दर्शकों के इंतजार की घड़िया खत्म होने वाली हैं, इसकी जानकारी खुद शो में लीड रोल प्ले कर रही एक्ट्रेस कीर्ति कुल्हारी (Kirti Kulhari) ने अपने इंस्टाग्राम पर शो का लेटेस्ट पोस्टर शेयर कर दी है. इस बार भी कीर्ति कुल्हारी (Kirti Kulhari), सयानी गुप्ता (Sayani Gupta), बानी जे (Bani J) और मानवी गागरू की दोस्ती देखने को मिलेगी.

‘फोर मोर शॉट्स प्लीज’ मुंबई शहर में चार महिलाओं की कहानी है जो बेफिक्र और बिंदास जिंदगी जीती हैं. सीजन दो में जिस नाटकीय मोड़ पर ये सीजन खत्म हुआ था, तब से ही दर्शक आगे की कहानी जानने के लिए बेकरार थे.

21 अक्टूबर ‘फोर मोर शॉट्स प्लीज’ का सीजन 3कीर्ति कुल्हारी ने इंस्टाग्राम पर ‘फोर मोर शॉट्स प्लीज’ के अपकमिंग सीजन 3 का पोस्टर शेयर किया है. इस पोस्टर में कीर्ति, सयानी गुप्ता, बानी जे और मानवी गागरू नजर आ रही हैं. इस पोस्टर के साथ कैप्शन में बताया है कि शो का नया सीजन 21 अक्टूबर को प्रीमियर होगा.

(फोटो साभार: iamkirtikulhari/Instagram)

त्योहारी सीजन में दर्शकों को तोहफाओटीटी प्लेटफॉर्म के कई दिलचस्प शो में से एक ‘फोर मोर शॉट्स प्लीज’ को लेकर दर्शकों के बीच खासा एक्साइटमेंट रहता है. अमेजन प्राइम वीडियो नें त्योहारी सीजन में अपने फैंस को तोहफा देते हुए अपकमिंग सीजन का ऐलान कर दिया है. इस सीजन में भी कीर्ति कुल्हारी, बानी जे, सयानी गुप्ता और मानवी गागरू की जुगलबंदी दर्शकों का मनोरंजन करेगी.

प्रीतीश नंदी कॉम्युनिकेशन है निर्माताजोयिता परपटिया के डायरेक्शन में बने इस शो को प्रीतीश नंदी कॉम्युनिकेशन प्रोड्यूस कर रहा है. कीर्ति कुल्हारी, बानी जे, सयानी गुप्ता और मानवी गागरू लीड रोल में हैं तो प्रतीक बब्बर, लिजा रे, अमृता पुरी, सिमोन सिंह, समीर कोचर भी अलग-अलग रोल में हैं.