Game of Thrones Sequel: Jon Snow के किरदार में किट हैरिंगटन की वापसी, फैंस बोले- 'फिर से Winter आ रहा’

Game of thrones Sequel: किट हैरिंगटन (Kit Harington) ‘गेम ऑफ थ्रोन्स’ सीरीज में जॉन स्नो के किरदार के लिए पॉपुलर हैं. इस स्पिन ऑफ सीरीज को पूरी दुनिया में काफी पसंद किया गया. इंडिया में भी दर्शकों ने काफी सराहा है. अब फैंस के लिए गुड न्यूज है कि एक नई सीरीज में इस रोल के साथ किट फिर से नजर आएंगे. एक्टर को Game of thrones spin off में देखा जाएगा. ‘गेम ऑफ थ्रोन्स’ के अलग-अलग सीजन के अलग-अलग एपिसोड्स को लेकर कई हैशटैग सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ था.

एचबीओ अपने पॉपुलर सीरीज ‘गेम ऑफ थ्रोन्स’ की स्पिन ऑफ सीरीज पर काम कर रहा है. इसके पॉपुलर कैरेक्टर जॉन स्नो के आस-पास होगा और किट हैरिंगटन एक बार फिर इस भूमिका को निभाने के लिए तैयार हैं. वह थ्रोन आयरन के उत्तराधिकारी बन सकते हैं.

HBO ‘गेम ऑफ थ्रोन्स’ की स्पिन ऑफ सीरीज पर कर रहा कामफ्राइडे को ‘द हॉलीवुड रिपोर्टर’ ने कंफर्म किया कि HBO ‘गेम ऑफ थ्रोन्स’ की स्पिन ऑफ सीरीज को आगे बढ़ाने रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक ‘लाइव एक्शन शो ‘गेम ऑफ थ्रोन्स’ के बाद के हालात पर बेस्ड होगा. ‘गेम ऑफ थ्रोन्स’ के अंतिम सीजन में जॉन स्नो को अपनी असली पहचान के बारे में पता चलता है.

(फोटो साभार:kitharingtonig/Instagram)

किट हैरिंगटन की वापसी के फैंस एक्साइडेटकिट हैरिंगटन के जॉन स्नो के किरदार में वापसी की खबर आते ही सोशल मीडिया पर तहलका मच गया. ट्विटर पर शो के फैंस जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. एक फैन ने लिखा ‘विंटर फिर आ रहा है’. दूसरे ने लिखा ‘Game of thrones जॉन स्नो के इस खबर में अजीब बात है कि क्योंकि हम धूप में झुलस रहे हैं और सर्दी वापस आ रही है’. वहीं एक ने लिखा ‘माय ब्वॉय इज बैक….जॉन स्नो के सीक्वल सीरीज से क्या शानदार खबर मिल रही है, किट इसी रोल के लिए बने हैं.

‘हाउस ऑफ द ड्रैगन’ का 21 अगस्त को प्रीमियरबता दें कि जॉन स्नो सीक्वल सीरीज के अलावा एचबीओ ‘गेम ऑफ थ्रोन्स’ स्पिन ‘हाउस ऑफ द ड्रैगन’ पर भी काम कर रहा है, जो 200 साल पहले की कहानी है . ‘हाउस ऑफ द ड्रैगन’ 21 अगस्त को प्रीमियर किया जाएगा.