VIDEO: बेयर ग्रिल्स को KISS कर ट्रोल हुए रणवीर सिंह, यूजर बोले- 'ये हमारा लड़का नहीं हो सकता'

Ranveer Singh Kiss to Bear Grylls: बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह (Ranveer Singh) का अंदाज सबसे हटके है. वह जो भी करते हैं, मजेदार, एंटरटेनिंग और क्रेजी होता है. अभिनेता हाल ही में ‘रणवीर वर्सेस वाइल्ड विद बेयर ग्रिल्स’ (Ranveer vs Wild With Bear Grylls) में नजर आए. ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुए इस स्पेशल एपिसोड में रणवीर सिंह बेयर ग्रिल्स (Bear Grylls) के साथ जंगल में घूमते दिखाई दिए. रणवीर सिंह शो को लेकर जबरदस्त चर्चा में बने हुए हैं. शो से रणवीर सिंह का वीडियो वायरल हो रहा है..

शो रणवीर वर्सेज वाइल्ड विद बेयर ग्रिल्स का लेटेस्ट एपिसोड नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया गया, जिससे एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो देखने के बाद रणवीर सिंह को जमकर ट्रोल भी किया जा रहा है. कई यूजर्स ने अभिनेता को निशाने पर ले लिया है. जिसकी वजह बनी है, रणवीर सिंह का बेयर ग्रिल्स को जमकर पप्पियां करना.

वायरल वीडियो में रणवीर सिंह हमेशा की तरह अपने एनर्जेटिक अंदाज में दिखाई दे रहे हैं और बेयर ग्रिल्स की जमकर तारीफ कर रहे हैं. रणवीर बेयर से कहते हैं- ‘पप्पी ले लूंगा तेरी.’ ये कहते ही रणवीर बेयर ग्रिल्स को किस कर लेते हैं. बेयर ग्रिल्स और रणवीर सिंह का यही वीडियो अब सुर्खियों में है. लोग रणवीर के इस व्यवहार पर उन्हें जमकर तारीफ कर रहे हैं.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

वीडियो शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा- ‘ये हमार लड़का नहीं हो सकता.’ एक अन्य ने लिखा- ‘बेयर ग्रिल्स इससे पहले कभी इतना नहीं डरे होंगे.’ एक और यूजर लिखता है- ‘लगता है कि रणवीर का बेयर ग्रिल्स पर नारा लगाना शो का सबसे डरावना हिस्सा था.’ एक ने लिखा- ‘बेयर ग्रिल्स के साथ रणवीर सिंह की वह क्लिप इतनी असहज है. रणवीर को क्या हुआ है? आप बेयर ग्रिल्स के चेहरे पर बेचैनी देख सकते हैं.’

बता दें, शो में रणवीर सिंह एडवेंचरर बेयर ग्रिल्स के साथ सर्बिया के जंगलों में मुश्किल सफर तय करते नजर आए. सर्बिया के जंगलों में घूमने का रणवीर का मकसद अपनी खूबसूरत पत्नी और बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के लिए दुर्लभ फूल सर्बिका रमोन्डा लाना था. इस दौरान रणवीर अपने जबरदस्त एनर्जेटिक अंदाज में नजर आए.