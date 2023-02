करिश्मा कपूर की मां पर महेश भट्ट की बेटी ने किया तंज, मनीषा-रवीना ने भी कहा बुरा! लोलो का ठनका दिमाग और हो गया हंगामा

नई दिल्ली. 1991 में आई ‘प्रेम कैदी’ (Prem Qaidi) के साथ अभिनय की शुरुआत करने वाली करिश्मा कपूर (Karisma Kapoor) बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा अभिनेत्रियों में से एक हैं. करिश्मा कपूर आज भले ही फिल्मों से दूर हैं लेकिन एक दौर था जब उनके ही चर्चे हर दूसरी फिल्म में हुआ करते थे. 90 के दशक में करिश्मा कपूर ने बतौर एक्ट्रेस सबसे ज्यादा हिट फिल्में देने वाली हाईपेड एक्ट्रेस थीं. आज लोग उनकी खूबसूरती और उनके अभिनय को पसंद करते हैं. इसके साथ ही करिश्मा अपने बेबाक बयानों को लेकर भी खबरों रहती हैं. पर्दे पर बोल्ड दिखने वाली करिश्मा अपने दुश्मनों को मुंडतोड़ जवाब देने में कभी पीछे नहीं हटती हैं. उनकी इस खूबी को लोग काफी पसंद किया करते थे.

अपने करियर में उन्होंने अपने बेहद कम उम्र में काफी हिट फिल्में दीं है. अनाड़ी (Anari), राजा हिंदुस्तानी (Raja Hindustani), दिल तो पागल है (Dil to Pagal Hai),राजा बाबू (Raja Babu),बीवी नंबर 1 (Biwi No. 1),शक्ति (Shakti: The Power) ,जीत (Jeet) और ‘हम साथ साथ है’ (Hum Saath – Saath Hain) जैसी फिल्में शामिल हैं.

बता दें कि एक तरफ जहां करिश्मा फिल्मों की वजह से खबरों में रहती हैं तो दूसरी तरफ वो अपने को-स्टार्स संग पंगे भी खूब लिया करती थीं. करिश्मा इतनी बोल्ड एक्ट्रेस थीं वह इंटरव्यूज में अपने दुश्मनों को सुनाने में बाज नहीं आती थी. वह उन पर डायरेक्ट वार करती थीं. बता दें कि 1996-99 के बीच करिश्मा कपूर, रवीना टंडन (Raveena Tandon), पूजा भट्ट (Pooja Bhatt) और मनीषा कोइराला (Manisha Koirala) का स्टारडम और पॉप्युलैरिटी चरम पर थी. ऐसे में इन सभी के बीच उस वक्त टफ कॉम्प्टिशन था और इसी वजह ये सभी एक-दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाती थीं.

पूजा भट्ट को दिया जवाब

एक बार पूजा भट्ट ने करिश्मा कपूर के माता-पिता यानि रणधीर कपूर-बबीता को लेकर अपमानजनक बातें कही थी. तब बबीता और रणधीर कपूर अलग-अलग रहने लगे थे. जब करिश्मा कपूर से पूजा भट्ट को अच्छा खासा सुना दिया था. उनकी एक बात ने करिश्मा कपूर को परेशान कर दिया था. पूजा के साथ अपने मतभेदों के बारे में बात करते हुए, करिश्मा ने स्टारडस्ट मैगजीन से बातचीत में कहा था, ‘ आप बताओ मेरी क्या गलती है. पूजा भट्ट हैं, जिसने मेरे पैरेंट्स के बारे में बुरा कहा और मैंने भी उसका मुंहतोड़ जवाब दिया क्योंकि उसका कोई अधिकार नहीं है कि वो मेरे पैरेंट्स के बारे में कुछ भी कहे.

रवीना और मनीषा को नहीं छोड़ा

करिश्मा ने आगे बातचीत में एक्ट्रेस मनीषा कोइराला और रवीना टंडन पर भी डायरेक्ट वार करते हुए उनकी बातों को याद किया था. रिपोर्ट्स के अनुसार, करिश्मा ने कहा था कि मनीषा कोइराला ने मुझे बिना किसी कारण से ‘मिक्सड-अप’ किड यानी बिगलैड़ बच्चा कहा और मैंने उसे भी ठीक से सुना दिया. ‘जहां तक रवीना टंडन की बात है तो उन्होंने खुद कहा है कि जब तक हम जिएंगे, हमें हमेशा दिक्कत रहेगी. मैं वास्तव में नहीं जानती कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा जबकि मैंने हमेशा हमारे बीच चीजों को सुलझाने की कोशिश की है.”

आपको बता दें कि साल 1994 में आई ‘अंदाज अपना अपना’ (Andaz Apna Apna) में करिश्मा ने रवीना संग स्क्रीन शेयर किया था. फिल्म धनवान (Dhanwaan) में करिश्मा मनीषा कोइराला के साथ देखी गई थीं.