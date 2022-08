Samantha VIDEO: सामंथा ने बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन के लिए कही ऐसी बात, यूजर्स ने लगाई जमकर फटकार

ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) बॉलीवुड के टॉप स्टार्स में एक हैं और उन्होंने हिंदी सिनेमा को कई सुपरहिट फिल्में दी हैं. अभिनेता न सिर्फ एक्टिंग बल्कि अपने मस्कुलर बॉडी और चार्मिंग पर्सनालिटी को लेकर भी सराहे जाते हैं. अभिनेता को उनके शानदार लुक के लिए ‘ग्रीक गॉड’ (Greek God) भी कहा जाता है. उनके लिए गर्ल्स की दिवानगी भी कुछ कम नहीं है..लेकिन वहीं दूसरी ओर साउथ की सुपरस्टार एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu) उन्हें पसंद नहीं करतीं. जी हां, सही सुना आपने, क्योंकि ये बात हम नहीं बल्कि खुद मोस्ट ट्रेंडिंग ‘फैमिली मैन 2’ स्टार बयां कर चुकी हैं.

सामंथा को नहीं पसंद ऋतिक रोशन

दरअसल, इन दिनों सामंथा एक वीडियो सामने आया है जिसमें वे अपने एक बयान से सबको हैरान कर देती हैं. कुछ यूजर्स उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऋतिक रोशन के लुक का मजाक उड़ाया. वीडियो में सामंथा ये कहते दिखाई देती हैं कि ‘हर कोई मुझे मार डालेगा लेकिन मुझे ऋतिक रोशन का लुक ज्यादा पसंद नहीं..(Everybody will kill me but I don’t like Hrithik’s looks too much).’

इस क्लिप में जब सैम ‘कहो न प्यार है’ फेम स्टार के बारे में बात करती हैं तो अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश करतीं दिखती हैं. उनकी बात सुन इंटरव्यू लेने वाली महिला भी हैरान रह जाती है और हंसते हुए कहती है, ‘मुझे विश्वास नहीं होता है.’

किसी ने किया ट्रोल तो किसी ने किया सामंथा का बचाव

सोशल मीडिया पर जैसे ही सामंथा का ये वीडियो आया तो तमाम यूजर्स ने उन्हें जमकर फटकार लगाई. उनके लिए यूजर्स बहुत अनाप-शनाप बातें दिख रहे हैं. हालांकि, एक रेडिट यूजर ने रंगस्थलम एक्ट्रेस का बचाव किया और लिखा, ‘ये उनकी अपनी विचारधारा है…बहुत से लोगों को ‘Pretty Greek god’ से ज्यादा पुरुषों का राम चरण, प्रभास और जूनियर एनटीआर का Rugged Indian look पसंद आता है जो कि असली भारतीय हैंडसम हैं और लंबे और डार्क होते हैं..’

वीडियो में पहचान में नहीं आ रहीं सामंथा

बता दें कि सामंथा का ये वीडियो तकरीबन 10 साल पुराना है और ये इंटरव्यू उन्होंने 23 साल की उम्र में दिया था. वीडियो में यशोदा स्टार एक दम अलग दिख रही हैं. एक बार देखने पर तो एक्ट्रेस पहचान में भी नहीं आ रही हैं, चूंकि अब उनके चेहरे पर जबरदस्त निखार आ चुका है. अब वे साउथ की सबसे महंगी और डायरेक्टर्स की मोस्ट डिमांडिंग एक्ट्रेसेस में से एक हैं. अपने 12 साल के लंबे करियर में सैम ने एक लंबा सफर तय किया है और उन्हें भारतीय सिनेमा की सर्वेश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है. उन्होंने पूर्व पति नागा चैतन्य के साथ ‘ये माया चेसावे’ में डेब्यू करने के बाद से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और कुछ ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अभिनय किया.