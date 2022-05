VIDEO: भारती सिंह-हर्ष लिंबाचिया बेटे 'गोले' को लेकर पहुंचे गोवा, 2 औरतों ने लगा दी कॉमेडियन की वॉट!

भारती सिंह (Bharti Singh) और हर्ष लिंबाचिया (Harsh Limbachiyaa) मम्मी-पापा बनने के बाद बेहद खुश हैं और अपने बच्चे के साथ अपने काम पर भी पूरा ध्यान दे रहे हैं. काम से थोड़ा वक्त मिला तो भारती और हर्ष बेटे ‘गोले’ के साथ घूमने के निकल गए. पहली बार बेटे के साथ भारती ने हवाई सफर (Bharti Singh and Haarsh Limbachiyaa first flight with their son gola) किया और बेटे को इस सफर को यादगार बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन दो औरतों ने कॉमेडियन की वॉट लगा दी. भारती ने खुद वीडियो (Bharti Singh Video) शेयर कर इसकी एक झलक दिखाई है.

भारती सिंह (Bharti Singh) और हर्ष लिंबाचिया (Harsh Limbachiyaa) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. हाल ही में उन्होंने यूट्यूब पर एक वीडियो शेयर कर बताया कि बेटे ‘गोले’ के साथ उनकी पहली यात्रा कैसे रही? और कैसे दो औरतों ने मिलकर उनका सिरदर्द कर दिया.

साल 2018 में भारती और हर्ष ने ये वेडिंग डेस्टिनेशन की थी. दोनों ने गोवा में 7 फेरे लेकर एक दूसरे का हाथ थामा. बेटे के जन्म के बाद एक बार फिर लेकर भारती और हर्ष गोवा में उसी जगह पर पहुंचे जहां वो शादी के बंधन में बंधे थे. उसी रिजोर्ट में ठहरीं जहां शादी के बाद दोनों ठहरे थे ताकि अपनी पुरानी यादों को ताजा कर सके लेकिन दो औरतों ने मिलकर भारती और हर्ष का सिरदर्द कर दिया है.

ये दो औरतें कोई और नहीं भारती के हेल्पर्स हैं, जिनको वह अपने साथ गोवा लेकर आई हैं. एक हैं जापा जो भारती के बेबी का ध्यान रखती हैं और दूसरी हैं मातरी, जो घर में खाना बनाने का काम करती हैं. भारती इसको जापा की हेल्प के लिए गोवा लाई हैं, लेकिन दोनों इतना लड़ती हैं कि दोनों ने गोवा के पारे को और हाई कर दिया है. देखिए वीडियो

वीडियो में हर्ष भारती से कह रहे हैं कि मुझे दोनों से तलाक चाहिए. भारती बता रही हैं कि हर्ष एक भी हाउस हेल्पर नहीं चाहते हैं, लेकिन अब जरूरत पड़ी तो उनके लिए तीन-तीन औरतों को झेलना मुश्किल हो रहा है. आपको बता दें कि वीडियो में भी भारती ने अपने बेटे के चेहरे को रिवील नहीं किया है.