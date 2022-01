भारती सिंह ने कोरोना की डर से छोड़ा घर! प्रेग्नेंसी में खुद को सेफ रखने के लिए उठाया कदम

कॉमेडियन भारती सिंह (Bharti Singh) ने एक बड़ा फैसला लिया और मुंबई से कुछ दिनों की दूरी बनाने के फैसला किया. प्रेग्नेंसी में खुद को सेफ रखने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है. भारती ने यूट्यूब पर अपने लेटेस्ट Vlog में फैंस के साथ ये जानकारी साझा की. वह इन दिनों पति हर्ष लिंबाचिया के साथ शहर के बाहरी इलाके में अपने फार्महाउस (Bharti Singh and Haarsh Limbachiyaa shifted to their farmhouse) में हैं.