गोविंदा का नया गाना 'HELLO' रिलीज होते ही, लोगों ने एक्टर को दे डाली ऐसी सलाह- देखें VIDEO

Govinda New Song 'HELLO' Release: गोविंद (Govinda) का दूसरा म्यूजिक वीडियो रिलीज किया गया है, जिसका नाम 'हेलो (HELLO)' है. इस गाने को भी गोविंदा ने खुद ही गाया और वीडियो में वह शानदार परफॉर्म भी करते हुए नजर आ रहे हैं. गाना भी गोविंदा ने ही लिखा है. गाना सुनकर कोई भी खुश हो सकता है. सॉन्ग में गोविंदा का क्लासिक स्टाइल नजर आया है, जिसे देखकर उनके फैंस की पुरानी यादें ताजा हो गई हैं. थोड़ी देर पहले रिलीज हुए इस गाने को भी गोविंदा के चाहने वाले बेहद पसंद कर रहे हैं.