Dance With Me: सलमान खान का 'डांस विद मी' फैंस के लिए बना सरप्राइज, गाना मचा रहा हंगामा

Dance With Me Song Release: सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) ने अपने सोशल मीडिया (Social Media) हैंडल पर मोस्ट अवेटेड गाना 'डांस विद मी (Dance With Me)' रिलीज किया है और रिलीज होने के बाद से, कमेंट सेक्शन में प्रशंसा का सैलाब उमड़ पड़ा है. इस वीडियो में सलमान खान का अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है. खास बात ये है कि उन्होंने इस गाने में अपने पूरे परिवार और करीबियों को जगह दी है.