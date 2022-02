Lets Do It Song: सोमेश्वर महादेवन का नया गाना 'लेट्स डू इट' हुआ रिलीज, देखते ही देखते हुआ वायरल

इन दिनों एक गाना यंगस्टर्स के बीच खूब पसंद किया जा रहा है, जिसके बोल हैं 'लेट्स डू इट मेक इट हैपेन' (Lets Do It Make It Happen), जिसे आवाज दी है सोमेश्वर महादेवन (Someshwar Mahadevan) यानी सैम ने. जिसे सुनकर खुद ब खुद ही लोगों के पैर थिरकने लगेंगे. यूट्यूब पर सोमेश्वर महादेवन का यह गाना खूब धमाल मचा रहा है, जिसमें उनका अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है.