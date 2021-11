Yuzvendra Chahal की वाइफ धनश्री वर्मा ने 'RRR' के 'Naacho Naacho' पर डांस कर मचाया धमाल, VIDEO हुआ वायरल

भारत के स्टार लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) इन दिनों अपने क्रिकेट करियर को सुधारने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने चहल को लगातार दूसरे मैच में प्लेइंग इलेवन से बाहर कर दिया है और उनकी जगह अक्षर पटेल को शामिल किया है. न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्हें टीम में शामिल किया गया है, लेकिन अभी तक चहल को अपना परफॉर्मेंस दिखाने मौका नहीं मिला है. वहीं दूसरी ओर चहल की पत्नी धनश्री वर्मा (Dhanashree Verma) अपने डांस परफॉर्मेंस से सोशल मीडिया पर धमाल मचाए हुए हैं.

टीम इंडिया (Indian Cricket Team) के स्पिनर की पत्नी हमेशा ही अपने डांस परफॉर्मेंसेज़ के जरिए लाखों लोगों का अटेंशन लेती हैं. कभी वे नीली जर्सी पहन अपने डांस से टीम इंडिया का हौसला बढ़ाती दिखती हैं तो कभी वे फिल्मी गानों पर फनी थिरकते नजर आती हैं. हाल ही में धनश्री ने अपने इंस्टाग्राम (Dhanashree Verma Instagram) पर एक वीडियो शेयर किया है जो काफी वायरल हो रहा है.

युजवेंद्र की पत्नी लेटेस्ट वीडियो में बाहुबली फेम एसएस राजमौली की अपकमिंग फिल्म ‘RRR’ के गाने नाचो-नाचो पर थिरकती दिख रही हैं. इस गाने पर हूबहू उन्होंने वैसे ही डांस मूव्स दर्शाए हैं जैसे कि ओरिजनल वीडियो में सुपरस्टार रामचरण (Ram charan) के साथ जूनियर एनटीआर (Jr NTR) करते दिखते हैं. वीडियो शेयर करते हुए धनश्री ने कैप्शन में लिखा, ‘The energy is back Do you feel it…’ उनके इस पोस्च कमेंट्स की बाढ़ गई है और लाखों लोग इसे लाइक कर चुके हैं. ‘RRR’ गाने पर डांस कर डांसिंग डायनामाइट्स जूनियर एनटीआर और राम चरण की तरह अब धनश्री भी जबरदस्त धमाल मचाए हुए हैं.

इस वीडियो में धनश्री अपनी कंपनी (Dhanashree verma company) के असिसटेंस कोरियोग्राफर रवि सोनी के साथ एनर्जेटिक और मैचिंग मूव्स दिखा रही हैं.