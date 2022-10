गुजरात: वडोदरा में धार्मिक झंडे को लेकर दो गुटों में झड़प, 40 गिरफ्तार, खेड़ा में भी बवाल

Clashes between two groups in Vadodara: गुजरात के वडोदरा में सावली शहर की एक सब्जी मंडी में विभिन्न धर्मों के दो समूहों के बीच झड़प की घटना सामने आई है. यहां दो गुटों के लोगों ने एक दूसरे पर पत्थरबाजी की है. पथराव से वहां खड़े वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया गया है. गुजरात पुलिस ने सोमवार को झड़प के बाद 40 लोगों को गिरफ्तार किया है. वहीं खेड़ा स्थित उंधेला गांव में भी सोमवार बीती रात नवरात्रि समारोह के दौरान पत्थरबाजी की घटना सामने आई है.











