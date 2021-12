Age of Girl For Marriage: खाप पंचायत का बड़ा बयान- मां-बाप की सहमति से 18 साल में ही हो बेटी की शादी

Haryana Khaps on Marriage Bill/Age of Girl For Marriage: हरियाणा के सर्व खाप पंचायत ने देश भर में लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने के केंद्र सरकार की ओर से पेश विधेयक को लेकर बड़ा बयान दिया है. खाप ने कहा कि कोर्ट में विवाह के लिए लड़कियों की आयु 21 साल होनी चाहिए, लेकिन माता-पिता की सहमति से 18 साल की उम्र में भी शादी मान्य हो. इसके साथ खाप महापंचायत में केंद्र सरकार से हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन कर एक गांव और एक गोत्र में शादी पर कानूनी रोक लगाने की मांग की गयी है.