चंडीगढ़ पर पंजाब के कदम के विरोध में हरियाणा विधानसभा में प्रस्ताव पास, 2 राज्यों में बढ़ी तकरार

Whose right over Chandigarh? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सदन में उनकी सरकार द्वारा लाए गए प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करने के लिए प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दलों के सदस्यों का आभार जताया है. खट्टर ने कहा कि प्रस्ताव पर लगभग तीन घंटे तक चर्चा हुई. सतलुज-यमुना लिंक नहर का मुद्दा उठाते हुए खट्टर ने केंद्र सरकार से नहर के निर्माण के लिए कदम उठाने का आग्रह किया.