हरियाणा में मौमस: आज से मॉनसून सक्रिय, चार दिनों तक झमाझम बारिश के आसार

चंडीगढ़. हवाओं के बदले रुख और वायुमंडलीय दाब में आई कमी के कारण हरियाणा में एक बार फिर से मॉनसून के सक्रिय होने के आसार (Monsoon likely to be active) बन गए हैं. मौसम विभाग ने सोमवार से प्रदेश के कई जिले में कहीं हल्की तो कहीं झमाझम बारिश होने की संभावना (Chance of rain) जताई है. प्रदेश में अगले चार दिनों तक झमाझम बारिश होने की पूरी संभावना है.

मौसम विभाग की मानें तो बंगाल की खाड़ी में बनने वाले एक कम दबाब के क्षेत्र के प्रभाव से 26 जुलाई से मॉनसून के हरियाणा में फिर से सक्रिय होने की संभावना है, जिससे 26 जुलाई रात्रि से 29 जुलाई के बीच राज्य के ज्यादातर क्षेत्रों में हवा और गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इस दौरान कुछ एक स्थानों पर तेज बारिश होने की भी संभावना है.

26 से 29 जुलाई तक बारिश के आसार

26 जुलाई की रात से 29 जुलाई के बीच राज्य के ज्यादातर क्षेत्रों में हवाएं चल सकती हैं. गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इस दौरान कुछ एक स्थानों पर तेज बारिश होने के भी आसार बने हुए हैं. बता दें कि 1 जून से 23 जुलाई तक भारत मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि हरियाणा राज्य में 199.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है, जो सामान्य बारिश 163.3 मिलीमीटर से 22 प्रतिशत अधिक है, लेकिन सूरज की तपिश भी बढ़ी है.

फसलों के लिए लाभदायक

मौसम विज्ञानियों के अनुसार, बारिश सभी फसलों के लिए लाभदायक है. अभी तक मॉनसून सक्रिय न होने के कारण सभी फसलों में पानी की आवश्यकता थी. मगर अब मॉनसून की बारिश इस जरूरत को पूरा करेगी. विशेषकर धान की फसल के लिए बारिश काफी फायदेमंद है. किसान बारिश का फायदा उठाकर धान लगा सकते हैं.