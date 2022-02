8 साल पहले सड़क के गड्ढों ने ली थी बेटे की जान, फिर पिता ने किया ऐसा काम कि लोग दे रहे मिसालें

Father became an example for people: फरीदाबाद में आठ साल पहले सड़क हादसे में अपने मासूम बेटे को खोने वाले एक पिता ने हादसे की वजह बने सड़क के गड्ढों को तभी से भरने की कसम खा ली. फरीदाबाद के मनोज वाधवा लगातार आठ सालों से सड़क के गढ्ढों को भरने की मुहिम में जुटे हुए हैं. लोग उनकी मिसालें देते हैं. साथ ही लोगों को रोड सेफ्टी के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन भी करते हैं.