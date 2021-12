लड़कियों की शादी की उम्र 21 पर कैबिनेट की मुहर, हिसार में 'लाडो पंचायत' ने मनाया जश्न, जानिए क्यों?

Modi Cabinet seal on 21st age of marriage for Girls: सुनील जागलान ने कहा कि सेल्फ़ी विद् डॉटर का मक़सद है, लड़की के चेहरे पर स्थायी मुस्कान और वहीं हमने करने की कोशिश की. हम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने देश में महिलाओं की ज़िंदगी में महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाले हमारे अभियानों को आगे बढ़ाने का काम किया है. लड़कियों ने कहा कि अब हमें विश्वास हो गया है कि सरकार हमारे लिए सार्थक तौर पर 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' लागू कर रही है. वरना हमारे यहां तो अधिकतर शादियां 12वीं करते ही हो जाती थी. अब लड़कियां कॉलेज जाएंगी और अपने सपने पूरे करेंगी.