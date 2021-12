दहशत: हरियाणा में मिले Omicron के 4 केस, इंग्लैंड, कनाडा और पुर्तगाल से लौटे यात्री पॉजिटिव

Omicron case in Haryana: हरियाणा में कोरोना वायरस (Corona Virus) के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron) की एंट्री हो गई है. प्रदेश में ओमिक्रॉन के 4 केस (4 cases of Omicron in Haryana) सामने आए. इनमें से 2 मरीज पानीपत और एक-एक मरीज करनाल व फरीदाबाद में मिला है. ओमिक्रॉन वैरिएंट वाले 4 मरीजों में से तीन इंग्लैंड, कनाडा और पुर्तगाल से लौटे हैं जबकि चौथा मरीज इंग्लैंड से लौटी युवती का पिता है. पानीपत में बुधवार को मिले ओमिक्रॉन वैरिएंट वाले 2 मरीजों में इंग्लैंड से लौटी 22 साल की स्टूडेंट और उसके पिता शामिल हैं. यह दोनों पानीपत सिटी के मॉडल टाउन एरिया के रहने वाले हैं.