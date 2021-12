Omicron in Haryana: हरियाणा में मिला Omicron का पहला मामला, पुर्तगाल से लौटा व्यक्ति पॉजिटिव

First case of Omicron Found in Haryana: हरियाणा में ओमिक्रॉन का पहला मामला करनाल में सामने आया है. ओमिक्रॉन पॉजिटिव व्यक्ति पुर्तगाल से लौटा था, जो पहले कोरोना पॉजिटिव आया था. इसके बाद उसका ओमिक्रॉन टेस्ट के लिए सैंपल दिल्ली भेजा गया. 22 दिसंबर यानि आज शाम को आई रिपोर्ट में ओमिक्रॉन संक्रमित पाया गया है. अब उसके लड़के का भी ओमिक्रॉन का सैंपल दिल्ली भेजा गया है. करनाल जिले में 17 एक्टिव केस हैं. 1300 लोग विदेशों से आ चुके हैं. इनमें 119 ट्रेस नहीं हुए हैं.