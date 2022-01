दो अफसरों में ठनी! SP से नाराज महिला अधिकारी ने दफ्तर में जड़ा ताला, जानें क्या है माजरा

Dispute between two officers in Panipat: जिला संरक्षण अधिकारी रजनी गुप्ता ने बताया कि इस बारे में वह कई बार पुलिस अधीक्षक को लिखित में भी दे चुकी हैं, लेकिन पुलिस अधीक्षक की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, जिसके बाद से रजनी गुप्ता के कार्यालय का काम पूरी तरह बाधित हो गया है. इसी क्रम में गुरुवार को भी प्रोटेक्शन ऑफिसर के कार्यालय में बाल विवाह से संबंधित तीन केस आए हुए थे, जिनमें एक केस नया और दो पुराने थे. लोगों की काफी भीड़ आई थी. ऐसे में स्टाफ नहीं होने की वजह वह सभी लोगों की बातें नहीं सुन सकीं.