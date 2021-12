हरियाणा के 4 जिलों में स्कूल फिर से बंद, प्रदूषण के चलते 14 जिलों में निर्माण कार्यों पर लगाया बैन

गुरुग्राम. दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) से सटे हरियाणा के 4 जिलों- सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद और झज्जर में बढ़ते प्रदूषण (Air Pollution in NCR) की वजह से हालात खराब होते जा रहे हैं. ऐसे में पर्यावरण विभाग ने अगले आदेश तक इन चारों जिलों में सारे स्कूल बंद (School Closed To four District) करने का फैसला किया है.

इन जिलों में सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे. सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में आने वाले इन चारों जिलों में 14 नवंबर को भी स्कूल बंद करवाए थे, जिन्हें 5 दिन पहले ही दोबारा खोला गया था. पर्यावरण विभाग ने स्कूलों के अलावा हरियाणा के 22 में से 14 जिलों में सभी तरह के निर्माण कार्यों पर भी रोक लगा दी है.

हरियाणा सरकार ने 4 जिलों में स्कूल बंद करने के साथ ही 14 जिलों में निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा दी है.

दरअसल राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली और उससे लगते हरियाणा, उत्तरप्रदेश और राजस्थान के इलाकों में स्मॉग और एयर पॉल्यूशन की वजह से हालात बेहद खराब हो चुके हैं. बढ़ती ठंड के बीच हवा खराब होने से सांस लेना भी मुश्किल हो चुका है. सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बावजूद हालात सुधर नहीं रहे. सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिसंबर को ही स्कूल खोलने पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी. दिल्ली में पॉल्यूशन की वजह से बिगड़ते हालात पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान हरियाणा और यूपी सरकार भी पक्षकार बनाई गई हैं.

इसलिए शनिवार से लागू होंगे नए आदेश

हालांकि पर्यावरण विभाग ने स्कूल बंद करने के आदेश 2 दिसंबर को ही जारी कर दिए थे, मगर शुक्रवार 3 दिसंबर की सुबह जब तक ये आदेश इन जिलों में पहुंचे, तब तक बच्चे स्कूल जा चुके थे. ऐसे में इन आदेशों को अब शनिवार 4 दिसंबर से लागू किया जाएगा. हालांकि सरकारी आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि इन चारों जिलों में ऑनलाइन स्टडी को लेकर क्या रहेगा, लेकिन अगर ऑफ लाइन पढ़ाई नहीं होगी तो ऑनलाइन मोड पर पढ़ाई जारी रहेगी.

डीजल जनरेटर चलाने पर भी रोक

हरियाणा सरकार ने एयर पॉल्यूशन में सुधार होने तक एनसीआर में आते 14 जिलों में सभी तरह के डीजल जनरेटर सेट चलाने पर भी रोक लगा दी है। इसमें वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की ओर से छूट दी गई। आपातकालीन गतिविधियों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे।

इन 14 जिलों में एयर क्वालिटी सुधारने के आदेश

सुप्रीम कोर्ट के रुख को देखते हुए हरियाणा सरकार के पर्यावरण एवं मौसम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) ने 2 दिसंबर को ही प्रदेश के NCR में आते 14 जिलों में एयर क्वालिटी सुधारने के लिए तीन अलग-अलग आदेश जारी कर दिए. संबंधित जिलों के डीसी और अन्य अधिकारियों को इन निर्देशों को सख्ती से लागू करने के लिए कहा गया है.

14 जिलों में निर्माण कार्यों पर रोक