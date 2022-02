अरुणाचल प्रदेश के बर्फीले तूफान में फंसकर हुई थी जवान की मौत, जानें क्या थी शहीद की अंतिम इच्छा?

Last wish of the martyred army soldier: अरुणाचल प्रदेश में हिमस्खलन की चपेट में आकर शहीद हुए राकेश सिंह की गांव की सड़क को पक्का बनाने की इच्छा अधूरी रह गई. राकेश सिंह ने अपनी मां व परिजनों से कहा था कि जब भी गांव की सड़क पक्की होगी वह अपनी नई गाड़ी लेकर घर वापस आएगा.