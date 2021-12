Omicron: हिमाचल का धर्मशाला सैलानियों से गुलजार, लेकिन ओमिक्रॉन का खतरा भी बरकरार!

Tourist and Coronavirus Third Wave in Himachal: कोविड के बाद अब जाकर टूरिज्म सेक्टर में हल्की हलचल शुरू हुई है. क्रिसमस और न्यू ईयर से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है. अभी इंटरनेशनल टूरिस्ट के तो आने की उम्मीद नहीं है, लेकिन स्थानीय पर्यटक आ रहे हैं. विशेषकर, नॉर्थ इंडिया के पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं. मार्च तक पर्यटन क्षेत्र में और इजाफा होने की आस है. वहीं विदेशी पर्यटकों की आमद शुरू होने में अभी समय लगने वाला है.