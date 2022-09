हिमाचलः ट्राला चालक की जुड़वां बेटियां बनेंगी डॉक्टर, पहले ही प्रयास में पास किया NEET का एग्जाम

हमीरपुर. अंग्रेजी में एक कहावत है, Where there is will, there is a way, जिसका हिंदी में अर्थ है, जहां चाह, वाह राह. यानी मंजिल पर फोकस रखिये, रास्ता अपने आप मिल जाएगा. हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले की जुड़वां बहनों ने इस कहावत को चरितार्थ किया है. ट्राला चालक की दोनों बेटियों ने डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए नीट ऐंट्रस एग्जाम पास किया है. एजुकेशन हब हमीरपुर से संबंध रखने वाली रिया और सिया ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आयोजित नीट परीक्षा शानदार प्रदर्शन किया है.

हमीरपुर के उपमंडल नादौन की ग्राम पंचायत पुतड़ियाल की रिया तथा सिया ने पहले ही प्रयास में यह परीक्षा पास की. इन बेटियों के पिता ट्राला चालक हैं. सिया ने 645 और रिया ने 617 अंक प्राप्त किए हैं. अब दोनों बेटियों ने पिता की मेहनत को सार्थक किया है. ट्राला चालक कुशल कुमार ने कड़ी मेहनत कर दोनों बेटियों को हर मुश्किल का सामना करते हुए पढ़ाया.

जानकारी के अनुसार, शुरुआत से ही दोनों बेटियां होशियार थी और उन्हें केंद्रीय विद्यालय हमीरपुर में दाखिला मिल गया. यहीं से दोनों ने डॉक्टर बनने का सपना भी देखा. पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहने वाली दोनों बेटियों ने नीट की परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत कर तैयारी की और प्रथम प्रयास में ही परीक्षा उत्तीर्ण की. दोनों बेटियों ने इस कामयाबी का श्रेय अपने गुरुजनों तथा माता पिता को दिया है.