9 से 13 अगस्त तक भारी बारिश और भूस्खलनः हिमाचल के कई हिस्सों में येलो अलर्ट, नदी-नालों और पहाड़ पर न जाएं

heavy rain alert in himachal for five days: हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश होने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. भारत मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से पांच दिनों तक बारिश होने की संभावना जताई है. मौसम विभाग की ओर से जारी सूचना के मुताबिक 09 अगस्त 2022 से 13 अगस्त 2022 तक पहाड़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना है. इस दौरान लोगों को नदी और नालों के पास न जाने की सलाह दी गई है. कई जगहों पर भूस्खलन को लेकर भी सावधान किया गया है.











