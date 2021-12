हिमाचल: ऐतिहासिक गांव मलाणा में शराब-मांस पर लगा प्रतिबंध, नियम तोड़ने पर लगेगा जुर्माना

Meat And liquor ban in malana village of Kullu: अब सभी ग्रामवासियों ने देव आदेश अनुसार पंचायत में फैसला पास किया है कि मलाणा गांव (Malana) के भीतर न कोई शराब पीएगा ना बेचेगा. ना ही मासांहार का प्रयोग करेगा. अगर कोई मांस शराब का सेवन करता हुआ पाया गया तो पहली बार 1100 रुपये फाइन होगा. दूसरी बार उसका हुक्का-पानी बंद कर दिया जाएगा. जबकि यह सब बेचने पर पकड़े जाने पर 10000 का जुर्माना लगेगा.