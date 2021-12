Himachal Weather Updates: मनाली में फिर बर्फबारी के आसार, क्रिसमस मनाने उमड़े सैलानी, होटल पैक

Christmas and New Year Celebration In Manali: दिल्‍ली समेत कई राज्‍यों में क्रिसमस और न्‍यू ईयर पर कोरोना की वजह से पाबंदियां हैं. इस बीच टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश के मनाली समेत कई जगहों के लिए रुख कर रहे हैं. वहीं, टूरिस्ट के लिए अटल टनल पहली पसंद बन गई है और हर कोई यहां जाना चाहता है. वहीं, मौसम विभाग ने 26 दिसंबर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. इस दौरान बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना है.