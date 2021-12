हिमाचल में मौसम: लाहौल स्पीति और मनाली में बर्फबारी, कई जिलों में बारिश का अलर्ट

Snowfall in Lahaul Spiti and Manali : मौसम विभाग (Weather Department) ने घाटी में बारिश और बर्फबारी (Rain and Snowfall) का अलर्ट जारी किया है. इससे पहले बुधवार को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम खराब रहा. राजधानी शिमला में दिन भर बादल छाए रहने से मौसम में ठंडक बढ़ गई है. वहीं, कुल्लू-मनाली सैर सपाटे को पहुंचे सैलानी शीतलहर और ठंड के बीच अटल टनल रोहतांग होकर सिस्सू व कोकसर पहुंच रहे हैं.