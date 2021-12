BREAKING: हिमाचल में ओमिक्रॉन की 'Entry', कनाडा से लौटी महिला निकली संक्रमित

First case of Omicron in Himachal Pradesh: बताया जा रहा है महिला कुछ दिन पहले कनाडा से वापस आई थी और शिमला के रिपन अस्पताल में इसका सैंपल लिया गया था. बताया जा रहा है कि 24 दिसंबर को महिला की कोविड रिपोर्ट निगेटिव भी आ गई है.