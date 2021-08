मंडी की बेटी के दिल में छेद, हर माह इलाज के लिए ₹10 हजार की दरकार, पिता करते हैं मजदूरी

मंडी. हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की 21 वर्षीय मनीषा बचपन से दिल की बीमारी से जूझ रही है. मनीषा के दिल में जन्म से ही छेद है और उसके उपचार के लिए हर महीने दस हजार की दरकार रहती है. डाक्टरों ने स्पष्ट कह दिया है कि मनीषा को जिंदगी जीने के लिए ताउम्र दवाईयां खानी ही पड़ेंगी. मंडी जिला के बल्ह उपमंडल के दसेहड़ा डाकघर के तहत आने वाले धार गांव में मनीषा का परिवार एक कच्चे मकान में रहता है.

पिता देवेंद्र सिंह दिहाड़ी लगाता है जबकि माता लीला देवी दूसरों के घरों में जाकर काम करती है. दोनों लोग हर महीने जीतोड़ मेहनत करके जैसे-तैसे बेटी के उपचार के लिए पैसे जुटा रहे हैं, लेकिन अब परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि बेटी का उपचार करवा पाना संभव नहीं हो पा रहा है. गरीब परिवार के पास आयुषमान कार्ड के सिवाय और कोई सुविधा नहीं है. इसका लाभ तभी मिलता है, जब बेटी की तबीयत ज्यादा खराब हो जाए और उसे एडमिट करवाना पड़े. इसके अलावा हर महीने जो दवाईयां लानी पड़ती हैं उसके लिए कोई मदद नहीं है.

संस्था ने की मदद

इस परिवार की व्यथा जब न्यू लाईफ लाइन संस्था के सदस्यों तक पहुंची तो उन्होंने घर जाकर सारी स्थिति के बारे में जाना. इसके बाद संस्था ने अपनी तरफ से परिवार को आर्थिक मदद मुहैया करवाई और बाकी लोगों से भी परिवार को मदद करने की अपील की है. संस्था के सदस्य डा. आनंद कागरा और निखिल आहलूवालिया ने सरकार से भी गुहार लगाई है कि इस परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाए. वहीं, मदद करने वाले इस नंबर पर परिवार के साथ संपर्क कर सकते हैं.

Name: Manisha DeviContact No : 8219299415Ac. No. 604702120000130IFSC code – UBIN0560472Branch : Union Bank of India, Bhojpur Bazar Sunadar Nagar.