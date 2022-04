Four Lane Issue: मंडी में 4 वर्ष बाद हुई फोरलेन को लेकर सब-कमेटी की बैठक, प्रभावित नाखुश

Four Lane Sub Committee meeting in Mandi: प्रदेश भर से आए फोरलेन प्रभावितों ने सब कमेटी के समक्ष अपनी बातें रखी. इसमें चार गुणा मुआवजा, पुर्नवास और पुर्नस्थापना जैसी मांगों को सभी प्रभावितों ने प्रमुखता से रखा.