मंडी में बीच चौराहे पर एक-दूसरे के बाल नोंचने लगीं महिलाएं, पुलिस ने थाने ले जाकर काटे चालान

Two Women Fight on the Road: हिमाचल प्रदेश के मंडी में बीच चौराहे महामृत्युंजय चौक पर दो महिलाएं भिड़ गईं, दो महिलाओं को एक-दूसरे से धक्का-मुक्की और गुत्थमगुत्था देखा तो वहां पर लोगों की भीड़ लग गई. मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस का जवान दोनों महिलाओं को सीटी पुलिस चौकी ले गया, वहां पर दोनों महिलाओं का चालान काटा गया. इसके बाद पुलिस ने हिदायत देकर छोड़ दिया. बताया जा रहा है कि झगड़ा करने वाली दोनों महिलाएं जिले के बल्ह उपमंडल की रहने वाली हैं और दोनों के बीच पहले से घरेलू विवाद चल रहा है.