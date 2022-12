OPS लागू करने के लिए हिमाचल का होगा अपना फॉर्मूला, पहली कैबिनेट में लागू होगा फैसला

शिमला. हिमाचल में सरकार बनने के बाद अब कांग्रेस पार्टी (Congress Party) अपने चुनावी वादों को लेकर गंभीर नजर आ रही है. इसी कड़ी में सबसे प्रमुख वादों में से एक पुरानी पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) को लेकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (Cm Sukhvinder Singh Sukhu) ने बुधवार को नपीएस कर्मचारी महासंघ के साथ बैठक की, जहां उन्होंने कर्मचारियों को भरोसा दिया कि ओल्ड पेंशन स्कीम का फैसला पहली कैबिनेट (First Cabinet) में बैठक में किया जाएगा. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Cm Sukhu) ने कहा कि राज्य सरकार (Himachal Government) मंत्रिमण्डल की पहली बैठक में प्रदेश के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी (Congress Party) ने हाल ही में सम्पन्न आम विधानसभा चुनाव (Assembly election) के दौरान अपने घोषणापत्र में राज्य के लोगों को 10 गारंटियां दी हैं. राज्य सरकार प्रदेश में इन सभी गारंटियों को चरणबद्ध तरीके से लागू करेगी. मुख्यमंत्री ने बुधवार को एनपीएस कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल को संबोधित किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने अनावश्यक व्यय किया और अपने कार्यकाल के अंत में 900 से अधिक संस्थान खोले. इससे वार्षिक 5000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.

उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यकाल के दौरान अनावश्यक व्यय किया. सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पेंशनधारको को नियमित और सम्मानजनक पेंशन मिले, इसके लिए रूपरेखा तैयार करनी होगी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत सरकार को पत्र लिखकर एनपीएस अंशदान के तहत संग्रह की गई राशि का भुगतान करने को कहा है.

एनपीएस कर्मचारी संघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य में ओपीएस लागू करने के प्रदेश सरकार के निर्णय के लिए कर्मचारी कृतज्ञ रहेंगे. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) को प्रतिवर्ष 1632 करोड़ रुपये का योगदान दे रहे हैं जोकि एक बहुत बड़ी राशि है. इस अवसर पर कर्मचारी कल्याण बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष सुरेन्द्र मनकोटिया ने भी अपने सुझाव दिये.