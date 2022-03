VIDEO: किन्नौर में मीटिंग में भिड़ गए कांग्रेस-भाजपा नेता, जमकर हुई तू-तड़ाक, DC बोले- रिकॉर्ड मत करो

BJP and Congress MLA Clashed in Meeting in Kinnaur: बैठक के बाद मीडिया जगत सिंह नेगी ने कहा कि सरकार और प्रशासन बिना बजट के ही जिला कल्याण समिति की बैठक आयोजित कर जनता को गुमराह कर रही हैं. बैठक के लिए पहले बजट का प्रबंधन किया जाता है और फिर समिति की बैठक होती है