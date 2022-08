लंपी के बाद अब हिमाचल में ग्लैंडर्स बीमारी की दस्तक, कुल्लू में मिला पहला मामला

After Lumpy now Glanders Disease case Found in Himachal: पशुओं में संक्रामक रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 2009 की विभिन्न धाराओं के तहत पशु पालन विभाग ने प्रदेश में ग्लैंडर्स बीमारी को अनुसूचित रोग घोषित किया है. इसके तहत जिला कुल्लू के कुल्लू उपमंडल को नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया गया है.











