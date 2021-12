Helicopter crash: हिमाचल की कमरूनाग घाटी में 27 साल पहले हुआ था कन्नूर जैसा हादसा, राज्यपाल समेत 9 लोगों की हुई थी मौत

Coonoor Like Helicopter Crash in Kamrunag valley of Mandi: कन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में हिमाचल के कांगड़ा जिले के विवेक कुमार की भी मौत हो गई है. वह 29 साल के थे और सीडीएस बिपिन सिंह रावत के पीएसओ थे. गुरुवार को उनका पार्थिव शरीर दिल्ली लाया गया है. वहीं, शुक्रवार शाम तक उनका पार्थिव शरीर घर पहुंचने की उम्मीद है.