Tawang Indo-China Face Off: 'चीन लौटने का कोई सवाल ही नहीं, भारत को पसंद करता हूं'- दलाई लामा

धर्मशाला. भारत और चीन के बीच सीमा व‍िवाद (Tawang Indo-China Face Off) को लेकर समय-समय पर घटनाएं सामने आती रही हैं. हाल ही में तवांग सेक्‍टर की एलएसी (LAC of Tawang sector) पर भारतीय और चीनी सैन‍िकों (Indian and Chinese soldiers) के बीच यांग्‍तसे झड़प का मामला सामने आया है. ज‍िसके बाद दोनों देशों के बीच एक बार फ‍िर तनातनी की स्‍थित‍ि पैदा हो गई. इस सीमा संघर्ष के बीच बौद्ध भ‍िक्षु तो भारत को पसंद कर ही रहे हैं. वहीं, अब तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा (Dalai Lama) ने भी भारत को अपनी पंसदीदा जगह बताया है.

Tawang Indo-China Face-Off: तवांग मठ की चीन को चेतावनी, कहा- ‘ये 1962 का नहीं, बल्‍क‍ि मोदी सरकार का समय है’

बौद्ध गुरु दलाई लामा से तवांग गत‍िरोध के चलते चीन के ल‍िए उनके संदेश के बारे में सवाल पूछा गया. उन्‍होंने सवाल का जवाब देते हुए कहा क‍ि चीजें सुधर रही हैं. चीन, यूरोप, अफ्रीका और एश‍िया से अध‍िक लचीला देश है. लेकिन उनका चीन लौटने का कोई मतलब नहीं है. मैं भारत को पसंद करता हूं.