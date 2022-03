हिमाचल में 1 अप्रैल से शराब महंगी, टोल टैक्स में इजाफा, जानें और क्या कुछ बदलेगा

Changes in Himachal From 1st April 2022: हिमाचल में अब दिहाड़ीदारों को 350 रुपये दिहाड़ी मिलेगी. सीएम जयराम ठाकुर ने बजट में 50 रुपये न्यूनतम दिहाड़ी बढ़ाने की घोषणा की थी. साथ ही अब ऑउटसोर्स कर्मियों को 10500 सैलरी मिलेगी. सरकार की ओर से दूध की खरीद में दामों में इजाफा होगा.