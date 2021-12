Weather Report: हिमाचल में छाए बादल, शिमला में व्हाइट क्रिसमस की उम्मीद बढ़ी, अटल टनल भी कीजिये दीदार

शिमला. हिमाचल प्रदेश में क्रिसमस पर बारिश और बर्फबारी (Snowfall and Rain) के आसार हैं. सूबे में अगले तीन दिन तक मौसम खराब रहने का अनुमान है. कुल्लू में सुबह-सुबह बादल छाए रहे तो बाद में हल्की धूप खिली है. हालांकि, मौसम ठंडा बना हुआ और शीतलहर चल रही है. लाहौल स्पीति के केलांग में पारा अब भी माइनस में चल रहा है. ऊना में मंगलवार को सूबे में सबसे अधिक तापमान 22 डिग्री दर्ज हुआ है.

मौसम विभाग के अनुसार, शिमला में इस बार व्हाइट क्रिसमस (White Christmas in Shimla) की उम्मीद है. पिछले पांच साल से शिमला में क्रिसमस में बर्फबारी नहीं हुई है. क्रिसमस और नए साल का जश्न (Christmas and New Year Celebrations) मनाने हर साल हजारों पर्यटक शिमला पहुंचते हैं, लेकिन बर्फबारी न होने से उन्हें निराशा ही हाथ लगती है. ऐसे में इस बार 23 से 25 दिसम्बर तक बर्फबारी के आसार हैं. वहीं, शिमला में सीजन की पहली बर्फबारी का भी बेसब्री से इंतजार हैं. शिमला में साल 2016 में 25 वर्षों के बाद व्हाइट क्रिसमस देखने को मिला था. उसके बाद से क्रिसमस पर बर्फ नहीं गिरी है. हालांकि, नए साल के आगमन पर शिमला में बर्फबारी देखने को मिली है.