हिमाचल: रामपुर में सतलुत नदी में डूबे दो स्कूली बच्चे, NDRF की टीम कर रही तलाश

Two School Kids Drowned in Satluj River in Rampur: पुलिस को मौके से दोनों के कपड़े और जूते मिले हैं. पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया लग रहा है कि नहाने के लिए नदी में उतरे दोनों किशोर सतलुज में डूब गए. हालांकि, अभी तक इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है. स्थानीय लोगों के साथ प्रशासन, पुलिस और एनडीआरएफ गुरुवार रात को तलाशी व बचाव अभियान के लिए मौके पर मौजूद रही.