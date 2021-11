Shimla Kavita Kantu Death Case: गर्दन टूटने से हुई थी मौत, कुछ दिन पहले ही कविता ने खरीदी थी कार

शिमला. हिमाचल प्रदेश में शिमला (Shimla) में जिला परिषद की सदस्य कविता कांटू (Shimla Kavita kantu Death Case) के कथित सुसाइड केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अहम बात सामने आई है. कविता की गर्दन टूटने से मौत हुई है. ऐसे में माना जा रहा है कि उसने सुसाइड (Suicide) ही किया है. हालांकि, पुलिस की ओर से अभी जांच की जा रही है. आईजीएमसी में शव का पोस्टमार्टम हुआ है.

सूत्रों के अनुसार, कविता के शरीर पर किसी भी तरह के कोई इंजुरी मार्क नहीं है. नहीं ही किसी तरह का फाउल फ्ले मौके पर हुआ है. अहम बात है कि कविता ने देर रात ही सुसाइड कर लिया था. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि कविता ने यह आत्मघाती कदम क्यों उठाया? बता दें कि कविता कांटू शिमला जिला के रामपुर से जिला परिषद सदस्य थी और समहरहिल सांगटी में रहती थी. मंगलवार को उसका शव पेड़ पर दुपट्टे से लटका हुआ मिला था.

कुछ दिन पहले ही खरीदी थी कार

कविता ने चंद रोज पहले ही नई कार खरीदी थी. वह उसकी शादी भी तय हो चुकी थी. कविता एचपीयू से पीएचडी कर रही थी. कविता की साथी छात्राओं ने भी बताया कि वह मानसिक रूप से परेशान नहीं लगती थी. काफी खुशमिजाज थी. कविता की सहेली लता ने बताया कि वह बिलकुल खुशमिजाज थी. दो दिन पहले ही उसकी बात हुई थी. वह उसके साथ ही सोई थी. वहीं, एक अन्य युवती शालू ने बताया कि सोमवार सुबह 10 बजे ही उसे खानी दिया था. उसे देखकर लगा नहीं कि वह सुसाइड कर सकती है.

कमरे में छोड़ा नोट

सूत्रों के अनुसार, कविता के कमरे से एक चिट भी पुलिस को मिला है, जिसमें उसने कथित तौर पर लिखा, Sorry to everyone, Love you Dad! इस नोट में कविता ने किसी शख्स का नाम भी लिखा है. शिमला की एसपी मोनिका ने न्यूज18 से बातचीत में कहा कि फोरेंसिक टीम ने मौके तथ्य जुटाए हैं. जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि यह आत्महत्या है या कुछ और. एसपी घटना के बाद मौके पर दल बल के साथ पहुंची थी.